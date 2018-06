Spaccio alla stazione di Lecce, i carabinieri arrestano un tunisino

Le attività di pattugliamento sul territorio cittadino non si fermano ad opera delle Forze dell’ordine. L’episodio odierno, poi, fa pensare quanto possa servire un controllo ancora più serrato proprio come proposto in conferenza stampa a palazzo Carafa qualche giorno fa.

Soprattutto alcune zone della città necessitano di una lente d’ingrandimento al fine di innalzare i livelli di sicurezza per i cittadini.

Così, stamattina, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, carabinieri del Nor – aliquota operativa della Compagnia di Lecce, hanno deferito in stato di libertà, A. M. A., 28enne nato in Tunisia, ma residente a Trepuzzi.

L’uomo è stato ritenuto responsabile reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, nel corso di perquisizione personale, hanno rinvenuto, occultati nella tasca dei pantaloni, 15 grammi di haschish suddivisa in due dosi.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Ultima modifica: 1 giugno 2018 18:24