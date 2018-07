Sorpreso sullo scooter con coca ed eroina: arrestato 28enne leccese

Fermato per un controllo mentre era alla guida del suo scooter, è stato ben presto scoperto in possesso di alcune dosi di eroina e cocaina. Questa la sorte capitato nel corso della serata di ieri a un 28enne leccese, Alessio Del Vecchio, fermato dai Carabinieri del NORM tra le strade del capoluogo salentino.

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lecce, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato il classe 1990, già noto agli archivi delle Forze dell’Ordine. Del Vecchio è stato sottoposto a perquisizione personale, ed è stato trovato in possesso di poco meno di 6 grammi di eroina e 4,25 grammi di cocaina, già suddivise in piccole dosi.

In tasca aveva anche denaro in contante per 1.880 euro. Lo stupefacente ed il denaro, poiché ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro, mentre il ventottenne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

