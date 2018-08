Da Leverano a Nardò per spacciare, nei guai due 20enni

Nelle scorse ore a Porto Cesareo, i carabinieri della locale stazione, in collaborazione con i colleghi di Leverano, hanno deferito in stato di libertà con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, M.R., volto già noto alle Forze dell’ordine e P.G., entrambi 20enni di Leverano.

I due giovani sono stati sorpresi a Nardò e, alla vista dei militari, hanno cercato di scappare a piedi, ma sono stati bloccati.

Sottoposti a successiva perquisizione personale, sono stati trovati in possesso uno di 14.77 grammi di marijuana, suddivisa in 12 dosi in involucri di cellophane, e l’altro di 3.44 grammi sempre di marijuana suddivisa in 8 dosi custodite in una busta di cellophane.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e i due ventenni dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un arresto a Melendugno

Ieri, invece, a Melendugno, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lecce, Daniele Pantaleo Mazzeo, 53enne già noto alle Forze dell’Ordine. Mazzeo deve espiare la pena residua di 4 anni e 4 mesi di reclusione per una condanna per reati connessi alla detenzione e spaccio di droga.

Ultima modifica: 25 agosto 2018 15:24