Spaccio di droga e ambulanti senza licenza, continuano i controlli a Gallipoli

L’estate sta per entrare nel suo momento clou, quello di Ferragosto e per renderla più sicura ai salentini e ai tanti turisti che hanno deciso di trascorrere le vacanze in Salento continuano, senza sosta, i servizi disposti dal Questore di Lecce in tutta la provincia.

Focus, in particolare, sulla “Perla dello Ionio”. Il monitoraggio del territorio dei poliziotti del commissariato di Gallipoli, con l’aiuto del personale di rinforzo inviato per garantire un maggiore rispetto della legalità, sta portando notevoli risultati.

Ancora un episodio di spaccio

Durante i controlli notturni sulla litoranea, una volante – probabilmente insospettita da qualcosa – ha fermato due giovani, una ragazza italiana e un ragazzo extracomunitario che si trovavano a Lido San Giovanni. I dubbi erano fondati. Addosso al ventenne del Gambia sono stati rinvenuti circa 13 grammi di marijuana, suddivisa in dosi e una banconota di 20 euro. La droga è stata sequestrata, mentre il giovane extracomunitario è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.

Guerra agli ambulanti non regolari

In località Baia Verde, invece, è stato eseguito un controllo amministrativo ad una attività ambulante. Gli agenti hanno constatato che due uomini di origini campane esercitavano l’attività su un’area pubblica senza aver mai conseguito la licenza.

È scattata, quindi, una sanzione ‘salata’ di 5mila euro oltre al sequestro cautelare amministrativo della merce posta in vendita consistente, per lo più, in bottiglie di bevande alcoliche. Come se non bastasse, i 2 ambulanti, noti alle forze dell’ordine, sono stati proposti al Questore di Lecce per l’adozione del foglio di via obbligatorio.

È stato segnalato, inoltre, al Prefetto di Lecce, un ventunenne nigeriano residente a Taranto, per uso non terapeutico di sostanza stupefacente con il conseguente sequestro di circa 2 grammi di marijuana.

