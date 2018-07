Eroina, sostanza da taglio e kit per il confezionamento delle dosi: arrestato 25enne

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È questa l’accusa contestata a Daniele Sergi, 25enne residente a Corsano, arrestato in flagranza di reato dagli uomini in divisa. Per il ragazzo, che nascondeva in casa più di un etto di eroina, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce.

La perquisizione in casa ha confermato i sospetti

I guai per il 25enne sono cominciati quando gli i Carabinieri del n.o.r. – aliquota operativa della compagnia di Tricase hanno bussato alla porta della sua abitazione per una perquisizione personale e domiciliare.

Una visita non certo casuale, ma la conclusione di un’attività finalizzata proprio alla repressione dei reati in materia di stupefacenti.

Con il prezioso aiuto di colleghi della stazione locale, gli uomini in divisa comandati dal capitano Alessandro Riglietti, hanno effettuato il controllo che ha permesso di scoprire dove era “custodita” la droga: 125 grammi di eroina, per la precisione.

Non è stata l’unica scoperta perché sono stati trovati anche 9,4 grammi di sostanza da taglio tipo “mannite”, un bilancino di precisione e la somma di 70 euro, in contanti ritenuta dai militari il provento dell’attività illecita.

All’elenco delle ‘cose’ sottoposte a sequestro tocca aggiungere anche il materiale necessario al taglio e al confezionamento delle dosi di stupefacente, sempre rinvenuto in casa.

Per il 25enne, una volta concluse le formalità di rito, si sono aperte le porte della Casa circondariale di Lecce, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto. Come detto, dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Ultima modifica: 20 luglio 2018 15:20