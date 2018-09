Sorpreso a spacciare in viale Oronzo Quarta, 23enne nei guai. Segnalato anche l’acquirente

È stato sorpreso in viale Oronzo Quarta mentre cedeva due dosi di marijuana ad un 51enne di Taurisano e tanto è bastato ai Carabinieri del Norm della compagnia di Lecce a deferire in stato di libertà un 24enne originario del Gambia, ma domiciliato a Lecce. Finisce nei guai anche l’acquirente, segnalato a chi di competenza come assuntore.

I fatti

Tutto è accaduto a pochi passi dalla stazione di Lecce, finita spesso sotto i riflettori per episodi simili. Lo straniero è stato fermato, come detto, mentre cedeva due dosi di sostanza stupefacente ad un cliente salentino, segnalato alla locale Prefettura per «detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all’uso personale». Insomma, lo “scambio” non è passato inosservato ai militari impegnati in un’attività antidroga che, forse, avevano intuito qualcosa.

Non è finita. Gli uomini in divisa hanno voluto vederci chiaro e hanno esteso i controlli all’abitazione del 24enne. Durante la perquisizione domiciliare sono state trovate e sequestrate svariate bustine di cellophane, solitamente utilizzate per il confezionamento e lo spaccio della sostanza stupefacente e una banconota da venti euro.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

Ultima modifica: 20 settembre 2018 13:48