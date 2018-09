Tragedia della follia a Cursi per il parcheggio, aspetta i vicini sotto casa e poi spara. Morte tre persone

Tre morti e un ferito grave trasportato in ospedale. È questo il drammatico bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera in Via Tevere a Cursi.

A perdere la vita sotto i colpi di una pistola Francesco e Andrea Marti, padre e figlio e Maria Assunta Quarta, cognata di Francesco, morta poco dopo in ospedale a causa della gravissime ferite; la mamma di Andrea, Ferdanda Quarta, invece, è stata ferita all’addome e al momento si trova ricoverata presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Erano da poco passate le 23.00 quando, probabilmente a causa di vecchie ruggini dovute al parcheggio nei pressi della sua abitazione, l’autore della strage Roberto Pappadà 57enne, dopo essersi procurato l’arma da fuoco, una 357 Magnum, detenuta illegalmente, ha aspettato le vittime sotto casa e al loro arrivo ha esploso i colpi di arma da fuoco prima all’indirizzo di Francesco e Andrea Marti, uccidendoli sul colpo e poi nei riguardi della zia, Maria Assunta Quarta, morta, poco dopo, ripetiamo, presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce a causa delle ferite riportate.In ultimo, poi, è spettato alla moglie di Francesco che è riuscita a salvarsi fuggendo via.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti prontamente i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Maglie che una volta individuato Pappadà lo hanno bloccato in strada senza che questi opponesse resistenza e condotto presso il Carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce.

