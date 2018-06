Spiaggiabella, due bagnanti rischiano di annegare tra le onde alte oltre un metro

Il fine settimana nel Salento ha riservato, come previsto, brevi temporali e ampie schiarite. A farla da padrone, in particolare nella giornata di oggi, è un forte vento da Nord-Nord ovest.

Inevitabile che i mari siano molto mossi a causa di raffiche che arrivano a 15 nodi e che innalzano onde alte anche 1,40 metri. In tali condizioni è sicuramente poco prudente fare il bagno: le forti correnti rendono difficoltoso il rientro alla terra ferma.

Poco prudenti, quindi, sono state 2 giovani che, intorno alle 13, si sono avventurate nello specchio d’acqua di Spiaggiabella che bagna il tratto di spiaggia libera accanto al lido Kalù.

Le due bagnanti, una volta entrate in acqua, non riuscivano a fare più ritorno e gli assitenti di spiaggia dello stabilimento poco distante si sono resi conto che qualcosa non andava: le giovani annaspavano evidentemente in difficoltà.

Subito sono partite le operazioni di salvataggio e le malcapitate sono state tratte in salvo non senza difficoltà. Sono stati chiamati i sanitari del 118 per accertare le condizioni di salute delle due donne, ma per fortuna soltanto molto spavento.

Ultima modifica: 23 giugno 2018 18:31