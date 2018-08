Stalking verso una concittadina: resta in carcere Michele Coluccia

Resta dietro le sbarre il boss di Galatina Michele Coluccia, accusato di avere perseguitato una sua concittadina e di averla minacciata con un collettore in ghisa. Il gip Cinzia Vergine ha confermato l’arresto e disposto il carcere.

Nella mattinata di ieri, presso la casa circondariale di Borgo San Nicola, si è svolta l’udienza di convalida. Michele Coluccia è assistito dagli avvocati Francesco Vergine e Pantaleo Cannoletta.

Il 59enne galatinese è stato arrestato due giorni fa, in flagranza di reato. La donna si trovava sul balcone della sua abitazione mentre i bambini giocavano in casa, quando ha notato sopraggiungere un’auto. Dentro c’era l’uomo che da tempo la “molestava”.

Michele Coluccia, un sorvegliato speciale e nome noto a Galatina, non aveva mai accettato la fermezza della donna, nel dire ‘no’ ad una relazione.

Complesso il racconto dei fatti nella conferenza stampa indetta dalla Polizia. Il molestatore è stato arrestato in flagranza di reato per stalking e condotto presso la casa circondariale di Lecce. L’amico, invece, è stato denunciato per concorso in atti persecutori.

Ultima modifica: 30 agosto 2018 13:48