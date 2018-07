Tampona un’auto e si da alla fuga: due feriti e caccia a una Fiat 600

Menti di paura nel corso della tarda serata di ieri a Scorrano dove due auto sono andate a collidere, provocando la ferita di due persone. E’ successo alle ore 23 del sabato sera, lungo la strada che da Scorrano conduce a Maglie: qui una Renault Capture, all’atto di svoltare su una traversa secondaria, è stata bruscamente tamponata da Fiat 600.

Il botto si è sentito eccome, tanto che i due occupanti della Renault sono rimasti feriti, per fortuna in maniera lieve. Il conducente dell’altra auto coinvolta nello scontro, però, non si è fermato a prestare il dovuto soccorso, preferendo darsi alla fuga. Le Forze dell’Ordine, adesso, sono sulle sue tracce.

Ultima modifica: 1 luglio 2018 15:19