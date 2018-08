Tamponamento sulla statale 16. Gianmarco non ce l’ha fatta, la famiglia dona gli organi

«Tragedia sfiorata». Era stato questo il primo pensiero dei soccorritori davanti alle immagini di quelle auto, quasi distrutte, sulla strada statale 16. Il dramma, invece, era solo rimandato. Non ce l’ha fatta Gianmarco Chilla, il 27enne di Cursi accompagnato all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dopo quel terribile incidente, avvenuto alle prime luci del mattino di martedì 14 agosto. Una corsa disperata per il giovane studente universitario.

Nel bilancio di cinque feriti era stato lui ad avere la peggio. Si trovava a bordo della vettura che – stando alla dinamica – ne ha tamponato un’altra. Era fuori controllo, forse a causa della foratura della gomma anteriore sinistra.

Studente all’Università di Pisa, Gianmarco ha lottato per giorni, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi. «Critiche» era trapelato. Era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma nelle ultime ore il suo quadro clinico è precipitato fino al triste epilogo. Quel piccolo barlume di speranza a cui si erano aggrappati tutti, parenti e amici, si è spento.

Una battaglia difficilissima, anche per la famiglia che non lo ha mai lasciato solo. Il «guerriero» non ce l’ha fatta. Il destino, amaro quanto incomprensibile, ha avuto la meglio.

«Non posso fare altro che pregare affinché tu riapra gli occhi subito, forza» aveva scritto su Facebook una parente.

Ora non resta che piangere, stringendosi accanto alla sofferenza di mamma Mina e papà Gino che in questo momento di straziante dolore hanno deciso di donare gli organi del figlio, per salvare altre vite, per dare speranza ad altre famiglie.

Ultima modifica: 21 agosto 2018 18:34