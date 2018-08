Evade per commettere furti, ma viene immortalato dalle telecamere di sicurezza. Arrestato

Evasione e furto: sono queste le accuse contestate a William Cavalera, 38enne di Taviano. Per l’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce. Tutto è iniziato nella serata di ieri, quando i Carabinieri della locale stazione hanno bussato alla porta della sua abitazione, stringendo tra le mani un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa nello stesso giorno dal Tribunale di Lecce.

Da cosa è nato il provvedimento? L’attività investigativa ha permesso agli uomini in divisa di ‘scoprire’ i comportamenti non proprio corretti del 38enne, tra l’altro immortalati da alcune telecamere di videsorveglianza. Dalle immagini acquisite e visionate attentamente dai militari, infatti, sono emerse le “prove” di un tentato furto nell’abitazione di un’anziana 88enne che il giovane aveva preso di mira il 9 agosto. Se il colpo, in quel caso era sfumato al 38enne è stato contestato un altro furto, il 13 agosto, ai danni del salone di una parrucchiera.

L’arrestato, una volta concluse le formalità di ritio, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lecce.

