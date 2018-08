Pochi minuti di temporale, ma tanti danni: cade un albero su viale Calasso, nessun ferito

Gli acquazzoni estivi, si sa, durano pochi minuti, ma a volte sono così intensi che lasciano il segno del loro passaggio. È quello che è accaduto a Lecce, dove un violento temporale accompagnato da forti raffiche di vento ha causato non pochi danni. Non solo allagamenti e traffico in tilt, ma anche alberi caduti che fortunatamente non hanno colpito le auto di passaggio.

Un grosso pino che si trova su viale Calasso, ad esempio, è crollato al suolo, non prima di aver divelto la recinzione del cantiere del Castello Carlo V. I cavi del filobus penzolano per aria e anche un lampione e un palo sono stati piegati dalla forza quasi distruttiva della pioggia. Sul posto si sono precipitati immediatamente i Vigili del Fuoco del comando provinciale che stanno cercando di mettere in sicurezza la zona, per evitare altri pericoli.

La Polizia Municipale, nel frattempo, ha chiuso il tratto dall’Obelisco fino a piazza del Bastione per permettere ai caschi rossi di lavorare in tranquillità e rimuovere l’albero caduto sulla carreggiata. Anzi, l’intero viale è chiuso al transito pedonale e veicolare in entrambi i sensi di marcia. Una questione di sicurezza.

Insomma, in città è tornato il sereno, ma i meteorologi avvertono: per quanto ‘improvvisi’ i temporali sono previsti anche nella giornata di domani.

Ultima modifica: 14 agosto 2018 17:12