Tentò di dare fuoco alla ex fidanzata? ‘Si è inventata tutto’, il giovane respinge le accuse

Nega fermamente di aver cercato di ammazzare l’ex fidanzata, il giovane arrestato nei giorni scorsi a Tricase.

In mattinata, dinanzi al gip Cinzia Vergine, si è tenuto l’interrogatorio di garanzia di C.S., 22enne del posto. L’indagato, assistito dall’avvocato Fabio Ruberto, ha risposto alle domande del giudice, affermando come le gravi accuse siano il frutto della fantasia della ragazza. Quest’ultima, ritiene il giovane, si sarebbe “inventata tutto per ripicca”, dopo aver saputo di un nuova relazione sentimentale del suo ex fidanzato.

L’arresto

L’ordinanza di arresto ai domiciliari è stata eseguita pochi giorni fa ed è scaturita da un’attività d’indagine eseguita dai carabinieri della stazione di Tricase. C.S. risponde di tentato omicidio, danneggiamento e lesioni continuate.

Tutto è partito dalla denuncia presentata il 30 aprile 2018 da parte dell’ex fidanzata dell’indagato.

I fatti

I fatti si sarebbero svolti nella zona “167” di Tricase. Durante una lite scoppiata per la decisione della giovane di porre fine alla relazione sentimentale, il ragazzo avrebbe tentato di darle fuoco.

Sono stati sentiti diversi testimoni oculari fra cui il padre della ragazza, anch’egli minacciato dal giovane nella stessa occasione.

Ultima modifica: 29 agosto 2018 14:53