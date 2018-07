Tentano la rapina in gioielleria, ma il colpo sfuma. Malviventi fermati da agenti in borghese

Si è presentato, armato di coltello e in pieno giorno, all’interno di una Gioielleria che si affaccia su corso Galliano, a Nardò con il chiaro intendo di fare il ‘colpaccio’. Il complice, invece, ha atteso fuori, in una stradina poco distante, pronto a fuggire con il bottino. Qualcosa, però, è andato storto: il piano messo a segno da due malviventi si è infranto contro l’occhio attento di alcuni agenti in borghese che sono riusciti a fermare la fuga.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 11.30, quando il criminale numero uno ha fatto irruzione all’interno di una gioielleria. Volto coperto per non essere riconosciuto e coltello in mano ha tentato di fare incetta di preziosi. Ad attenderlo fuori, come detto, c’era il complice a bordo di uno scooter di grossa cilindrata con cui si sarebbero guadagnati la fuga. Suo il ruolo di ‘palo’. Tutto sembrava filare liscio, ma qualcosa…anzi “qualcuno” li ha costretti ad abbandonare tutto.

Alcuni agenti in borghese che si trovavano nei paraggi per puro caso, non hanno potuto fare a meno di notare (forse per deformazione professionale) l’atteggiamento guardingo del basista. Un modo di comportarsi che li ha ‘insospettiti’ tant’è che sono intervenuti, costringendo i malviventi a scappare. Anche la fuga è andata male: è durata appena pochi minuti.

I due – che secondo alcuni testimoni avevano un accento locale – sono stati fermati dai poliziotti.

