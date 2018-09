Si lancia dal primo piano di un condominio e viene trovato in giardino. Giovane extracomunitario finisce in ospedale

Per un qualche motivo pare abbia desistito da ogni intento il giovane extracomunitario scoperto in via Tommaso Traetta a Lecce, a pochi passi dal Provveditorato agli Studi.

Sono le 22 circa quando un ragazzo residente in uno dei condomini che si affacciano sulla strada, sente rumori sospetti. Il giovane si affaccia e nota un uomo di colore che cerca di nascondersi nel suo giardino. Da qui il ragazzo, che era solo in casa, avverte i genitori e parte la chiamata al 113.

A stretto giro interviene una volante della Polizia che non ha avuto difficoltà a bloccare l’extracomunitario visto che era dolorante. Gli agenti lo hanno notato nascosto dietro un grosso vaso.

Si tratta di un nigeriano 23enne, con una profonda ferita sul volto. Il giovane straniero, vistosi scoperto, cerca di scappare tentando di colpire con pugni e calci agli operatori. I poliziotti, nonostante tutto, lo bloccano.

E’ stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 che hanno portato il 23enne in ospedale per le cure del caso. Lo straniero è risultato essere irregolare sul territorio italiano ed è stato tratto in arresto per tentato furto e resistenza.

La scia di furti e tentati furti non si ferma in città e l’attenzione delle Forze dell’Ordine rimane alta.

Ultima modifica: 20 settembre 2018 10:04