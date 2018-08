Terremoto in Grecia, la scossa avvertita anche in Salento

Torna la paura in Grecia per una forte scossa di terremoto, avvertita chiaramente anche in Salento. Torna perché pochi mesi fa aveva dovuto fare i conti con un’altra scossa, di magnitudo 5.5, anche quella avvertita in alcuni comuni della provincia di Lecce.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 9.00 (erano esattamente le 9.12 italiane), quando la terra ha cominciato a tremare, preceduta da un boato. Una scossa di magnitudo 5.2 gradi su scala Richter, durata alcuni secondi, che ha “spaventato” gli abitanti di Tessaglia, regione storica a nord di Atene.

L’epicentro, per la precisione, è stato localizzato dai sismografi nella zona di Karditsa, a pochi passi dal lago di Plastira, a una profondità di circa 20 chilometri. I cittadini si sono subito riversati in strada, ma fortunatamente non sono state segnalate vittime, né danni.

La scossa, particolarmente forte, è stata avvertita anche in Albania, ad Atene e in Puglia. Diverse le segnalazioni arrivate da Lecce e nel Brindisino.

