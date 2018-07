Schianto nei pressi del Parco di Rauccio, terribile il bilancio: due morti e quattro feriti

Le strade del Salento tornano ad essere scenario di morte. E drammatico, infatti, è il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto, nel cuore della notte, sulla strada che collega Surbo alla vicina Torre Rinalda. Due persone sono morte sul colpo nel violento scontro tra due auto: si tratta di Franco Calogiuri, 41enne alla guida di un’Audi A6. Nulla da fare anche per Santo Greco, 68enne al volante della seconda vettura coinvolta. Quattro, invece, i feriti accompagnati a bordo di un’ambulanza in Ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

I fatti

A fare da teatro alla tragedia, questa volta, è l’incrocio tra Via Monticelli e la strada Provinciale, poco distante dal Parco del Rauccio. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 2.00, quando i destini di due famiglie si sono incrociati. Sull’Audi A6, condotta dal 41enne, vi erano anche la moglie e due figli, di 10 e 8 anni. Stavano tornando da un matrimonio quando, per cause ancora tutte da chiarire, si sono scontrati con una Fiat Panda, vecchio moderno. A bordo due coniugi di Surbo.

I feriti

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi. I sanitari a bordo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due conducenti, morti sul colpo dopo l’impatto terribile e violento. La moglie del 41enne, invece, è stata accompagnata a sirene spiegate al “Vito Fazzi” di Lecce dove è arrivata in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi: nel cuore della notte è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. I suoi figli, anche loro feriti, sono stati ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale leccese. Non sono in pericolo.

La moglie del 68enne, invece, ha riportato ferite lievi.

Difficile raccontare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto, oltre al 118, sono giunti anche i Vigili del Fuoco. Le sirene dei mezzi di soccorso si udivano a distanza in tutta la zona est della città di Lecce. Presenti anche gli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce. Spetterà loro svolgere le indagini per stabilire con precisione l’esatta dinamica dei fatti.

I corpi delle due vittime sono stati trasportati presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ultima modifica: 15 luglio 2018 10:58