Il tratto della Tangenziale Est, all’altezza dell’uscita per il Mercato ortofrutticolo, è ancora chiuso. Nella notte un tir carico di frutta e verdura si è ribaltato per cause ancora da chiarire.

Il mezzo procedeva nella notte sull’anello della tangenziale, quando all’improvviso il conducente ne ha perso il controllo. Chi si trovava a passare proprio in quel momento, riferisce di aver temuto il peggio: il vano posteriore dove era stipata la merce si è letteralmente staccata dalla testa del mezzo. Per fortuna conseguenze gravi non ci sono state.

Alle prime ore del mattino successivo, il tir è ancora posto in obliquo sulla carreggiata, con il suo carico riverso a bordo strada.

Per il conducente, quindi, soltanto uno stato di shock. Ora spetta agli agenti della Polizia Municipale regolare il traffico in quel tratto interdetto al passaggio veicolare.

Ultima modifica: 31 agosto 2018 11:33