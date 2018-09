La condanna diventa definitiva, 48enne torna in Carcere a scontare 5 anni per droga

Dovrà scontare cinque anni e dieci mesi in Carcere Carmelo Mauro, 48enne, balzato spesso agli onori della cronaca locale come nell’operazione denominata Tam-Tam.

L’uomo è stato accompagnato a Borgo San Nicola dai carabinieri della stazione di Taurisano che hanno bussato alla porta della sua abitazione, stringendo tra le mani un ordine di carcerazione, emesso a suo carico dall’ufficio esecuzioni penali della Corte d’Appello di Lecce.

Il provvedimento scaturisce a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione con cui diviene definitiva la sentenza per i reati commessi in diversi comuni della provincia di Lecce tra il 2012 e il 2013.

L’arrestato, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale Lecce, dove dovrà scontare la pena residua di 5 anni e 10 mesi di reclusione.

Ultima modifica: 1 settembre 2018 14:16