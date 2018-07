Emigrato in Germania per lavoro, 34enne salentino muore in Ospedale. Uggiano piange per la scomparsa del “gigante buono”

Aveva lasciato il Salento per la Germania, dove aveva trovato lavoro come operaio in una ditta edile, ma Wladimir Esposito, 34enne di Uggiano La Chiesa non aveva mai spezzato il legame con la sua terra, con il paese d’origine dove era cresciuto e tornava ogni volta che poteva a trovare la famiglia e gli amici.

Wladimir adesso non c’è più, il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale di Francoforte, dove era stato ricoverato dopo un’incidente sul lavoro. Aveva riportato alcune ferite agli arti, durante una caduta e per questo sembra fosse stato sottoposto ad un intervento chirurgico al piede. Le sue condizioni non erano apparse gravi, non da far pensare a questo tragico epilogo.

Cosa sia successo nelle ultime ore non è dato saperlo. Impossibile stabilire le cause che hanno portato al decesso del 34enne, conosciuto da tutti anche per la sua bontà, per la sua simpatia e per quella passione per la musica underground che lo aveva portato in giro per i locali della provincia in veste di Dj.

Ora sarà l’autopsia a fare chiarezza.

I genitori di Wladimir sono partiti per la Germania mentre nella piccola cittadina si piange, per quel gigante buono volato in cielo senza un perché.

Il dolore affidato ai social

«È stato un piacere conoscerti da Dj con la tua stazza così imponente dietro ai tuoi vinili e scoprirti in più un simpaticone con grande cuore!! Lascerai a tutti un vuoto grande quanto eri tu!» ha scritto un amico su Facebook, ma sono tanti i messaggi di dolore, misto a incredulità. «E ora lassù fagli vedere come si ride» fa eco un altro. E ancora… «Adesso chi mi darà le pacche sulla schiena? Chi con un abbraccio mi stritolerà…… ditemi che è solo un incubo, vi prego».

Il post del primo cittadino

«La tristezza è calata sulla vita della nostra comunità. E il dolore e le lacrime s’intrecciano, per sempre» ha scritto il Sindaco di Uggiano, Salvatore Piconese.

