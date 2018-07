Si sente male mentre fa il bagno, turista muore a 50anni. Era in vacanza con la famiglia

Si è sentito male mentre stava facendo il bagno nello specchio d’acqua che bagna Porto Cesareo, ma quando i bagnini sono riusciti a riportarlo sul bagnasciuga le condizioni di un turista turco 50enne erano disperate. Era in vacanza nel Salento insieme alla giovane moglie e alla figlia e la tragedia si è consumata davanti ai loro occhi, increduli.

La ricostruzione dell’accaduto

Difficile, almeno per il momento, ricostruire la dinamica del dramma, solo l’ultimo in ordine di tempo. L’uomo stava facendo il bagno quando ha accusato un malore e si è accasciato in acqua. Sono stati alcuni bagnanti a lanciare l’allarme, dopo aver notato il corpo galleggiare. Immobile.

I bagnini lo hanno riportato a riva e hanno tentato, disperatamente, di rianimarlo in attesa dell’arrivo del 118 anche, utilizzando i defibrillatori.

Quando i sanitari hanno raggiunto il posto, in località «Scalo di Furno», come detto, le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi. I sanitari hanno tentato “il tutto per tutto” per evitare il peggio, ma l’uomo è spirato durante il trasporto in Ospedale.

Si trova ora al “Vito Fazzi” di Lecce, in attesa di essere trasferito nella camera mortuaria del nosocomio. Probabilmente, toccherà al medico legale capire le reali cause del decesso.

Sul posto sono giunti anche gli uomini della capitaneria di Porto del locale Ufficio Marittimo di Torre Cesarea.

Una giornata al mare si è trasformata in un giorno di dolore per la famiglia della vittima.

