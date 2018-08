Tragedia di Raganello, le due amiche inseparabili e il papà-eroe tornano a casa per l’ultimo saluto

La Puglia si ferma. Si ferma Cisternino per salutare per l’ultima volta Gianfranco Fumarola, il papà che ha perso la vita per salvare i figli, per metterli al sicuro dalla furia del torrente Raganello che lo ha trascinato via.

Si ferma anche la piccola comunità di Torricella, paese di origine di Miryam Mezzolla, la 27enne che a Civita di Castrovillari, provincia di Cosenza, ha trovato la morte. Era andata in vacanza con l’amica di sempre, Claudia Giampietro, 31enne originaria di Conversano. Oltre alla passione per il ballo, all’amore per il burlesche avevano deciso di condividere anche una gita nelle gole, per provare il brivido del «canyoning», ma quella passeggiata sul corso del fiume si è trasformato in una trappola mortale.

Tutti hanno imparato a conoscere le loro storie. Ha commosso tutti, in particolare, quella dell’agente di polizia penitenziaria in servizio nel Carcere di Taranto. “Vado a combattere il crimine” diceva ogni volta che entrava in sezione. Il 43enne ha fatto da scudo, con il suo corpo impedendo che la furia dell’acqua mista al fango travolgesse i figli, Pierfranco e Giuseppe di 11 e 12 anni. I soccorritori hanno ritrovato i due ragazzi aggrappati alle rocce, vicini ad un albero. Lì dove li aveva condotti il papà-eroe per metterli al sicuro.

La moglie Cinzia, originaria della Calabria e il più piccolo di casa avevano deciso di non partecipare all’escursione. «Adesso cosa sarà di noi?» avrebbe mormorato la donna, distrutta dal dolore, al Prefetto di Cosenza.

Il feretro di Gianfranco è tornato a casa. Non è ancora stata fissata la data dei funerali, ma la città intera è pronta ad abbracciare la famiglia, a stringersi .

«Coscienti del fatto che in tali circostanze non è possibile trovare parole che possano lenire il dolore dei familiari e dell’intera comunità colpita da un lutto così inaccettabile, ci si sta adoperando con l’aiuto dei testimoni e delle autorità locali nella ricostruzione dei fatti» si legge in una nota dell’amministrazione comunale che proclamerà il lutto cittadino.

Ultimo saluto anche per le amiche inseparabili

I funerali di Myriam, invece, si svolgeranno oggi nella chiesa Santissima Trinità, per la messa che sarà celebrata dal parroco del paese. In tanti parteciperanno al dolore che ha colpito mamma Anna, papà Antonio e la sorella 17enne Angelica. Ultimo saluto anche per Claudia i cui funerali saranno celebrati alle 16.00 nella Cattedrale di Conversano.

Ultima modifica: 23 agosto 2018 15:02