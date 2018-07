Scossa di terremoto in Albania, la terra ‘trema’ anche in Salento

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 11.00, quando in Albania la terra ha cominciato a tremare per una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.1, sulla scala Richter, che ha spinto la gente a riversarsi subito in strada.

L’epicentro è stato individuato sulla costa settentrionale, non lontano da Durazzo e distante circa trenta chilometri dalla capitale Tirana, dove il movimento tellurico è stato percepito chiaramente dalla popolazione.

Il terremoto è stata avvertito anche in Salento, sul litorale tra Monopoli e Lecce, dove diverse persone hanno segnalato la scossa, pochi istanti dopo le 11.00.

Non risultano notizie di danni ingenti, tranne qualche edificio lievemente danneggiato, né –fortunatamente – di feriti.

