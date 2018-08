Treni, i disagi continuano: ritardi di ore sulla tratta Lecce-Bari. “Inconvenienti tecnici”

Brutto risveglio per i viaggiatori costretti a prendere il treno in questo giovedì 16 agosto, post festa. «Inconvenienti tecnici tra Brindisi e Ostuni» – come si legge sul sito ufficiale di Trenitalia – hanno provocato numerosi disagi ai passeggeri diretti verso il capoluogo pugliese che arriveranno a destinazione con pesanti ritardi rispetto alla tabella di marcia.

I ‘rallentamenti’ sulla tratta Lecce-Bari si sono registrati fin dalle prime ore del mattino: un treno è stato cancellato, mentre chi ha preso il regionale delle 6:30 da Lecce è stato costretto a cambiare il convoglio a Brindisi. ‘A cascata’ anche le altre partenze sono slittate. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 130 minuti e anche più: i due intercity, ad esempio, viaggiano con 50 e 110 minuti di ritardo, ma anche i treni a lunga percorrenza ne hanno risentito.

Per risolvere il problema, sul posto si sono precipitati i tecnici di RFI.

La comunicazione

Come si legge nella sezione dedicata alle comunicazioni sul sito di Trenitalia, il traffico ferroviario sulla linea Bari – Lecce, verso il capoluogo pugliese sta tornando progressivamente alla normalità

Ultima modifica: 16 agosto 2018 12:57