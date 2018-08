Bloccato per ore il treno Milano-Lecce. Raggiungere il Salento diventa un’impresa quasi impossibile

Inutile dire che era gremito in ogni ordine di posto il treno Frecciabianca partito da Milano e diretto a Lecce. Avrebbe dovuto raggiungere il capoluogo barocco intorno alle 20.30 calcolando qualche minuto di ritardo. ‘Ordinaria amministrazione’, soprattutto in questo periodo. Non sarà così, l’arrivo slitterà un bel po’ visto che ‘inspiegabilmente’ il convoglio ferroviario è rimasto bloccato tra Fano e Senigallia. Sembra che nessuno dei controllori abbia spiegato i motivi della sosta prolungata ai passeggeri stremati e stanchi che raccontano di essere rimasti fermi due ore o poco più.

Che Trenitalia sia poco puntuale non è una novità: a luglio i passeggeri del Roma-Lecce hanno raggiunto la stazione di destinazione con oltre 100 minuti di ritardo, ma è solo uno dei tanti esempi che si potrebbero fare.

I casi di disagi non si sprecano soprattutto se si tratta di trasporti locali, ecco perché il servizio – non proprio eccellente – finisce quasi sempre nella casella dei punti di debolezza di questa terra che vuol fare del turismo il suo diamante.

Certo, chi viaggia spesso perché studia o lavora fuori è (quasi) abituato, ma l’inconveniente rischia di scoraggiare i tanti turisti intenzionati a raggiungere il Salento, anche se hanno scelto di viaggiare il 15 di agosto.

Ultima modifica: 15 agosto 2018 19:15