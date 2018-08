Tribunale dei minori, durante l’udienza spuntano gli scarafaggi

Il problema degli scarafaggi attanaglia la città da sempre, soprattutto in estate e in particolare nel centro storico. Non poche sono state le segnalazioni.

L’episodio che ha raccontato Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei diritti, riguarda questa volta il tribunale dei minori che si apre su via Dalmazio Birago, nei pressi di Porta Rudiae.

Si sa, con il caldo gli scarafaggi si moltiplicano e non lasciano tregua.

Raccapricciante episodio questa mattina, quando alcuni scarafaggi sono stati visti durante un’udienza innanzi ad un Giudice onorario del Tribunale dei minori. I fastidiosi insetti hanno preso di mira anche i fascicoli dei processi.

E’ evidente, dunque, per Giovanni D’Agata “la sussistenza di una vera e propria emergenza, che prima di diventare un allarme di natura sanitaria, richiede interventi pubblici immediati evitandosi il rimpallo di competenze che si è letto sui giornali negli scorsi giorni, tra amministrazioni comunali e enti che gestiscono gli acquedotti”.

Ultima modifica: 2 agosto 2018 18:34