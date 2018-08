Tromba d’aria tra Torre Vado e Pescoluse, distrutto uno stabilimento balneare. Panico tra i bagnanti

Ben venga un po’ di pioggia quando serve a spazzare via l’afa e l’umidita, ma il maltempo che in questi giorni si è abbattuto sul Salento, confermando le previsioni degli esperti, sta solo provocando danni.

Nel pomeriggio ad essere piegato dalla furia del tempo e del vento è stato il territorio tra Pescoluse e Torre Vado, l’una marina di Salve e l’altra di Morciano di Leuca. Una violenta tromba d’aria ha spazzato via uno stabilimento balneare, facendo volare ombrelloni e attrezzature.

Forti le raffiche di vento che hanno messo tanta paura tra i bagnanti che erano in spiaggia. Per fortuna non sono stati registrati feriti, come si è temuto all’inizio, tanto che sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i carabinieri.

I disagi nelle ultime ore

A parte il fuggi-fuggi dalle spiagge e qualche piccolo/grande disagio al traffico nella città di Lecce, ci sono strade allagate come accaduto ieri a Porto Cesareo sommersa al punto che qualche turista l’ha paragonata alla bella Venezia o tragedie sfiorate come l’albero caduto su viale Calasso a Lecce che solo per miracolo non ha colpito qualcuno.

Senza contare le richieste di aiuto di bagnanti e barche in difficoltà che hanno impegnato ben sei motovedette della Guardia Costiera nel giro di poche ore.

Ultima modifica: 19 agosto 2018 10:47