Sta bene il 24enne di Cavallino scomparso da sabato. Ha chiamato la mamma per rassicurala

Fin da subito gli uomini in divisa avevano pensato ad un allontanamento volontario ma il cellulare sempre spento, lo scooter lasciato a pochi passi dalla stazione e quel ‘silenzio’ inspiegabile per una mamma avevano spinto la donna a bussare alla porta della Caserma di Cavallino per sporgere denuncia. Enthoni Lezzi, il 24enne scomparso nel nulla da sabato mattina, sta bene. Il ragazzo, questa mattina, ha chiamato la madre per rassicurarla, forse intuendo che tutti lo stavano cercando.

Impossibile, almeno per il momento, capire perché si sia allontanato di buon ora dalla sua abitazione e dove si trovi ora. Tante le domande senza risposta: ha preso un treno o è rimasto a Lecce, dove si sono concentrate le ricerche delle Forze dell’Ordine? Tornerà a casa presto. Tra qualche giorno, forse. E spiegherà, alla sua famiglia in primis, i motivi del suo gesto.

Dopo ore di attesa e preoccupazione, c’è il lieto fine. Stando a quanto trapelato, il ragazzo si sarebbe allontanato per motivi di lavoro.

