Si rifiuta di sottoporsi al test, ma viene trovato con la droga nei pantaloni. Nei guai 24enne di Novoli

È stato fermato in una delle strade di Tuturano per un controllo, ma si è rifiutato di sottoporsi ai test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Sono cominciati così i guai per P.D. 24enne residente a Novoli.

I fatti

Il giovane leccese è stato fermato dagli uomini in divisa mentre si trovava alla guida della sua autovettura, ma si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare, come detto, se per caso avesse assunto sostanze stupefacenti. I ‘sospetti’ dettati da questo comportamento sono diventati certezze durante la perquisizione personale e veicolare che ha permesso ai militari di rinvenire quattro grammi di hashish, suddivisi in dosi e quattro grammi di marijuana, contenuta in due bustine. Il tutto era nascosto nella tasca dei pantaloni che indossava al momento del controllo.

L’epilogo

Una volta conclusi tutti gli accertamenti i Carabinieri della Stazione di Tuturano hanno deferito in stato di libertà e contestualmente contestato una violazione amministrativa per inosservanza della normativa sugli stupefacenti al 24enne di Novoli. Non solo, la patente di guida è stata ritirata e lo stupefacente sottoposto a sequestro.

Ultima modifica: 9 gennaio 2018 11:44