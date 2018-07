Tragedia a Porto Cesareo, turista 71enne si accascia e muore davanti agli occhi dei bagnanti

Porto Cesareo ha fatto da teatro ad una terribile tragedia, consumata davanti agli occhi impotenti dei bagnanti che si sono riversati in spiaggia per trovare un po’ di sollievo, viste le temperature roventi di queste ore. Un turista, in vacanza nel Salento con la famiglia, ha accusato un malore che si è rivelato, purtroppo, fatale. Per Giuseppe Piacenza, 71enne di Terlizzi (provincia di Bari), non c’è stato più nulla da fare.

La ricostruzione dell’accaduto

L’uomo si trovava nel tratto di spiaggia libera, in località “Sottovento” (a pochi passi da Torre Lapillo), quando ha accusato un malore e si è accasciato privo di conoscenza sulla battigia, in un punto in cui l’acqua era bassa. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 11.30.

Qualcuno ha notato il corpo dell’uomo riverso a faccia in giù nel mare e, intuendo che qualcosa di brutto era accaduto, ha immediatamente chiamato il 118. I sanitari giunti sul posto a bordo di un’ambulanza hanno provato a rianimare l’uomo, ma ogni tentativo è stato vano. Il cuore del 71enne aveva già smesso di battere, sotto gli occhi attoniti dei bagnanti e del figlio. Agli operatori, quindi, non è rimasto nulla da fare se non constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati anche i militari della Guardia Costiera, per tutti gli accertamenti del caso. Concluse le formalità, la salma dell’uomo è stata restituita alla famiglia.

