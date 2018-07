Turista schiacciato da un furgone in retromarcia: autista indagato per omicidio colposo

È stato iscritto nel registro degli indagati per «omicidio colposo» il 39enne di Taurisano alla guida del furgone che ha travolto e ucciso un turista 83enne di Milano che si trovava in vacanza in Salento con la famiglia. Un atto dovuto dato che le indagini, affidate ai Carabinieri, sono ancora in corso.

La salma della vittima era stata trasportata nella camera mortuaria dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, così come disposto dal Pubblico Ministero Elsa Valeria Mignone che, stamattina, ha conferito l’incarico al medico legale Alberto Tortorella, per l’esame esterno cadaverico. Toccherà a lui stabilire le cause del decesso.

I fatti

A fare da teatro alla tragedia consumata nel primo pomeriggio di sabato, 14 luglio è stata una stradina di Pescoluse, la frequentatissima marina di Salve.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 13.00, quando Guido Elmi, 82 anni di Milano, è stato investito dal camioncino che, in retromarcia, tentava di uscire da una strada stretta dopo aver consegnato alcuni prodotti surgelati ad un chioschetto. Il conducente, probabilmente, non si è accorto dell’83enne, schiacciandolo con il mezzo.

I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno potuto fare ben poco: l’uomo era molto sul colpo.

Il 39enne, invece, come prassi impone, è stato sottoposto a tutti i test di rito per rilevare l’eventuale uso di alcool o sostanze stupefacenti: i risultati sono stati tutti negativi. Anche i documenti del mezzo, finito sotto sequestro, sono risultati in regola.

Ultima modifica: 16 luglio 2018 17:31