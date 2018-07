Vandali in azione a Lequile. Danneggiate le sedi ATA-PC, Protezione Civile NOVER e Comunale

Doveva essere una mattina come tante per gli uomini delle associazioni di volontariato che a Lequile si occupano tra l’altro di protezione civile e che avevano la loro sede in immobili di proprietà del Comune ceduti alle tre associazioni, a titolo di comodato gratuito.

Ma la brutta scoperta era dietro l’angolo per i volontari che in mattinata si sono recati nelle sedi delle loro associazioni, come normalmente facevano ogni giorno, per il disbrigo di commissioni giornaliere.

Vandali in azione

Amara la sorpresa per i volontari delle associazioni di protezione civile lequilesi che hanno visto i locali presa di mira da ignoti che hanno sfondato, a suon di calci, le porte d’ingresso, hanno aperto gli armadietti mettendo a soqquadro ogni cosa.

In una delle sedi sono stati anche sottratti alcuni computer, un gruppo elettrogeno e altri beni. Il valore non è stato ancora quantificato ma potrebbe sicuramente superare i 2mila euro.

La denuncia

Immediata è scattata la denuncia, da parte delle tre associazioni, ATA-PC, Protezione Civile NOVER e Protezione Civile Comunale. Al lavoro le Forze dell’Ordine che, raccolti gli indizi sul luogo del misfatto, si sono prontamente messi sulle tracce degli autori di tali atti vili.

Le associazioni, seppur molto amareggiate dell’accaduto, continueranno la propria opera di volontariato, come già fanno, perché per ognuno di loro il volontariato è una vera e propria missione e non saranno certo tali eventi a farli demordere o intimidire nel continuare a prestare il loro servizio.

Visibilmente costernato si è dimostrato l’Assessore all’Ambiente Vito Litti che, facendosi portavoce di tutta l’Amministrazione, si è detto pronto a contrastare qualsiasi forma di vandalismo e violenza aumentando i controlli sul territorio.

