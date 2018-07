Vende borse contraffatte, alla vista dei carabinieri si tuffa in mare per confondersi tra i bagnanti. Arrestato senegalese

La località marina posta sotto la lente delle forze dell’ordine, questa volta, è Torre San Giovanni di Ugento.

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi della compagnia di Casarano, hanno effettuato uno specifico servizio a contrasto del commercio ambulante abusivo.

Gli operanti hanno concluso i controlli con l’ arresto in flagranza per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, introduzione nello stato italiano e commercio di prodotti contraffatti un senegalese di 43 anni, Fall Semsou.

L’operazione è scattata sul lungomare Japigia, all’interno dell’area adibita al locale mercato settimanale. Qui i carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a vendere borse contraffatte dei principali marchi di moda.

Nella circostanza il senegalese per eludere il controllo si è rivolto minacciosamente ai militari, per poi strattonarli al fine di guadagnare la fuga lungo la spiaggia.

Per far perdere le proprie tracce l’uomo è più volte entrato in acqua, tentando di mimetizzarsi tra i bagnanti. Nonostante tutto, il 43enne è sempre stato tenuto sotto osservazione e non appena rientrato all’asciutto è stato rintracciato e bloccato con la merce contraffatta consistente in 24 borse del valore commerciale euro 1.000 circa.

Nel contesto dello stesso servizio, è stato identificato e deferito in stato libertà un altro venditore abusivo nigeriano di 46anni, residente a Monteroni di Lecce, che era intento a vendere 17 borse false per un valore commerciale questa volta di 700 euro circa.

Tutta la merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro, repertata e custodita in attesa del deposito presso l’ufficio corpi di reato.

L’arrestato è stato condotto in carcere.

Ultima modifica: 17 luglio 2018 12:52