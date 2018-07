Prima acquista poi mette in vendita sul web un gommone rubato, nei guai due leccesi

Tutto è partito dalla denuncia presso i militari della stazione di Surbo del furto di un gommone, ad opera del proprietario.

I militari hanno così deferito in stato di libertà due persone, S.G. 32enne di Lecce ma residente a Surbo e A,M. 46enne di Lecce.

Dalla ricostruzione dei carabinieri, il 32enne, dopo aver acquistato “brevi manu” dal 46enne il gommone provento di furto, lo ha posto in vendita su un noto sito web di compravendite on line per un importo di 1.300 euro.

Il natante è stato acquistato da una persona, di 44 anni residente a San Vito dei Normanni, ignara della provenienza delittuosa.

L’intervento dei militari della stazione di Surbo, con i colleghi di San Vito dei Normanni, ha consentito di rinvenire il gommone nella disponibilità dell’acquirente per poi sottoporlo a sequestro. Proseguono gli accertamenti.

