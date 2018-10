Vendono un trattore online, ma quando incassano i 2mila euro spariscono nel nulla. Rintracciati i truffatori

Il copione usato dai truffatori online è sempre lo stesso: mettono qualcosa in vendita ad un prezzo “appetibile” e una volta incassati i soldi spariscono, senza lasciare traccia. Questa volta in bella vista su un noto sito internet c’era un trattore che ha ‘attirato’ l’attenzione di un povero 68enne di Aradeo a cui non è rimasto nient’altro da fare se non bussare alla porta dei Carabinieri della locale caserma per raccontare del raggiro in cui era incappato suo malgrado.

Le indagini hanno portato direttamente in Calabria. Gli uomini in divisa, infatti, sono riusciti a risalire ai furbetti – due uomini e una donna – presentandogli il conto. Si tratta di R.S, 52enne di Locri, D.M. 34enne anche lui di Locri e C.M. 59enne di Marina Gioiosa Ionica (Rc). I tre sono stati deferiti in stato di libertà con l’accusa di truffa.

Avevano messo in vendita un trattore, ma dopo aver incassato ben 2mila euro che il malcapitato aveva versato con bonifico bancario, erano spariti. Il trattore non è mai arrivato e loro avevano fatto perdere le loro tracce fino a quando, come detto, non sono stati ‘scoperti’ dai Carabinieri della stazione di Aradeo.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

Ultima modifica: 1 ottobre 2018 16:47