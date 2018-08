Gallipoli, si barrica in casa e minaccia di lanciarsi dal primo piano. Salvato dai Vigili del Fuoco

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato al gesto, certamente, grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, adesso siamo a raccontare un lieto fine e non una tragedia.

Nella mattinata di oggi, a Gallipoli, in Via Cagliari, una squadra dei Caschi Rossi del distaccamento della “Città Bella”, sono stati costretti a un intervento d’urgenza allo scopo di salvare una vita umana.

Un uomo, infatti, si è barricato in casa minacciando di lanciarsi dal primo piano dell’abitazione.

Non appena intervenuti i Vigili del Fuoco hanno dato il via alle trattative allo scopo di far desistere l’uomo dai suoi propositi e, mentre erano in corso le fasi di mediazione, poi, hanno montato un scala e sono saliti sull’appartamento. Una volta giunti al piano, hanno sfondato la porta e bloccato l’uomo.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire il perché avesse preso questa decisione estrema.

