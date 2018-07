Vuole tuffarsi nella Grotta della poesia, ma cade. Paura per una piccola turista

Aveva raggiunto Roca vecchia insieme alla famiglia, ma l’escursione alla scoperta della zona archeologica stava per trasformarsi in tragedia. Una piccola turista, di origine belga, è scivolata nella Grotta della Poesia. Avrebbe voluto tuffarsi nello specchio d’acqua dalle mille tonalità di blu, ma qualcosa è andato storto.

Dopo la caduta nella cavità, è rimasta incastrata tra le rocce, in un punto difficile da raggiungere. Sono stati alcuni bagnanti ad attivare la macchina dei soccorsi che sono stati rapiti, quanto difficili.

Ci sono voluti alcuni interminabili minuti per recuperare la 13enne, metterla in sicurezza e trasportarla con l’idromoto del 118 su un tratto di costa più accessibile, dove ad attenderla c’erano le ambulanze, giunte via terra.

I sanitari a bordo, dopo averla visitata, hanno accompagnato la malcapitata all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Non è in pericolo di vita, avrebbe riportato solo alcune ferite che non destano preoccupazione e diverse escoriazioni, soprattutto alle gambe.

Sul posto è giunta anche una motovedetta dalla guardia costiera di Otranto. Allertati anche i Vigili del Fuoco, ma fortunatamente il loro intervento non è stato necessario.

