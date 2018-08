Caprarica di Lecce si apre ai bambini e alle famiglie, tutto pronto per La Notte dei Balocchi

In un Salento ormai family friendly, che sa venire incontro alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie in un’ottica di offerta turistica a tutto tondo, Caprarica di Lecce non poteva mancare.

La cittadina salentina, infatti, apre le sue porte per La Notte dei Balocchi, un evento dedicato ai più piccoli. Vasto il cartellone del programma tra animazione, laboratori, giochi e divertimento. E poi storie, favole e sport.

Il programma

Tutto ha inizio con un’esperienza che ha trovato casa tempo fa a Caprarica di Lecce: la mensa a chilometro zero. Alle 19.30 sarà servita una cena d’eccezione. Dalla Masseria Chiusura di Sotto arriveranno le polpette a chilometro zero, proprio come nella mensa scolastica.

Per l’occasione l’asilo e la ludoteca comunali apriranno le porte per un Open Day d’eccezione. E poi spettacoli, esibizioni e giochi.

Una notte tutta da vivere con i bambini nei Giardini Antonio Montinaro… perchè Caprarica e il Salento intero sanno come far vivere un’estate indimenticabile a residenti e turisti.

Ultima modifica: 27 agosto 2018 11:02