Giovanni Sollima “Jimi Hendrix del Violoncello” al chiostro dei Teatini con gli ApuliaCelloSoloists

Un altro successo della Camerata Musicale Salentina: questa sera la istituzione storica fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, firma il concerto di Giovanni Sollimacon i sette violoncelli dell’ApuliaCelloSoloistsnello splendido Chiostro dei Teatini di Lecce

Giovanni Sollima ha intrapreso da giovanissimo la carriera di violoncellista, attività in seguito affiancata a quella di composer-performer. È un vero virtuoso del violoncello: per lui suonare non è un’esibizione di bravura ma un mezzo per comunicare con il mondo. La sua ricchissima esperienza internazionale lo ha anche portato a collaborare con importanti registi e scrittori, da Marco Tullio Giordana ad Alessandro Baricco. Musicista fuori dal comune, in grado di attrarre fasce di pubblico eterogenee, grazie ad un modo originalissimo di intendere e di scrivere la musica. Portando la musica di ogni genere – dalla barocca alla classica contemporanea e alla pizzica – davanti al pubblico variegato e trasversale delle grandi sale da concerto ha conquistato tutti, dagli estimatori di musica colta ai giovani appassionati di rock.

Già direttore artistico del Festival della Taranta, ha collaborato con Claudio Abbado, Martha Argerich, Jorg Demus, Giuseppe Sinopoli e i più grandi solisti e direttori del nostro tempo, esibendosi nelle sale più importanti del mondo. Parallelamente all’attività solistica, la sua curiosità creativa lo spinge ad esplorare nuove frontiere nel campo della composizione, sperimentando contaminazioni tra generi diversi, dal rock al jazz, dalla musica elettronica al linguaggio minimalista, dalla musica etnica a quella pop, sulla base di una profonda preparazione classica. In breve tempo il suo linguaggio diventa unico ed inconfondibile, tanto da essere considerato uno dei più grandi compositori viventi.

Punto di sintesi tra accademia e musiche alternative, Sollima ha cambiato il modo di intendere il violoncello, strumento che tra le sue mani è diventato borderline. È, infatti, celebre l’etichetta affibbiatagli dal premio Pulitzer, Justin Davidson, che lo ha ribattezzato, per l’appunto, il «Jimi Hendrix del violoncello», definizione nella quale Sollima si riconosce pienamente.

Sollima& Friends è un incontro mediterraneo tra il celebre artista siciliano, il violoncellista più acclamato di questo secolo, e i violoncellisti più di spicco del territorio pugliese. Il violoncello, che più di ogni altro strumento interpreta perfettamente la voce umana, al servizio della musica in tutti i suoi generi.

Con lui, sul palco, l’ensemble degli ApuliaCelloSoloists, nato dalla volontà di riunire le eccellenze pugliesi del violoncello; ognuno degli artisti è impegnato in attività solistica e cameristica di livello nazionale e internazionale, oltre a ricoprire ruoli didattici in Conservatori e Scuole musicali di Stato.

Il programma leccese prevede l’esecuzione di musiche di Sollima, Edward Elgar Luigi Boccherini , Ludwig van Beethoven, Nirvana, Gioacchino Rossini, Pizzica di Copertino (arr.GiovanniSollima), Pizzica Indiavolata (arr. Giovanni Sollima), Trad. Armeno/Komitas, Giovanni Battista Cirri, Armando Trovajoli.

Appuntamento ore 20.45 Chiostro dei Teatini, Lecce

Ultima modifica: 20 luglio 2018 18:30