Concorso Internazionale “Tito Schipa”, presso la Chiesa di S.Francesco della Scarpa lo spettacolo dei vincitori

Giulia Della Peruta, soprano, Giuseppe De Luca basso, Giulia De Blasis e An Jung Min soprani, Alessia Thais Berardi soprano, sono i vincitori del 14° Concorso Internazionale per giovani cantanti lirici “Tito Schipa”. A conclusione dell’iter di selezione durato tre giorni, sarà possibile apprezzarne le voci durante il concerto lirico di presentazione dei giovani vincitori che avrà luogo alle 21, presso la Chiesa di San Francesco della Scarpa di Lecce.

La commissione del concorso che ha selezionato i vincitori, è stata composta dal soprano Chiara Taigi, dal mezzosoprano Francesca Provvisionato, dal pianista Francesco Nicolosi, dai direttori d’orchestra Roberto Gianola e Massimo Taddia, dal regista d’opera Giandomenico Vaccari, dal Direttore Artistico del Concorso Maurilio Manca, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di OLES, dal critico musicale Eraldo Martucci e da Elvira Romano, Presidente dell’Associazione Amici della Lirica di Lecce. I cantanti scelti parteciperanno alle opere liriche “Carmen” di Georges Bizet e “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, inserite nel cartellone 2019 della Stagione Lirica «Opera in Puglia» di OLES.

Il concorso: la sua storia

Istituito nel dicembre del 1984 ad opera dell’Associazione Amici della Lirica “Tito Schipa” di Lecce, il Concorso Tito Schipa ha avuto da sempre il duplice obiettivo di tener viva la memoria del grande tenore Tito Schipa, nella sua terra natale, e di diffondere la tradizione lirica agevolando l’ingresso di giovani talenti nel panorama artistico internazionale. Nel 1990, il successo della kermesse canora vanta la ripresa televisiva della Rai e l’abbinamento del concorso alla Lotteria Italia conquistando una sempre maggiore attenzione della critica e del pubblico, richiamati dai grandi nomi intervenuti nelle giurie e dalla sempre maggiore rilevanza artistica dei candidati (del calibro di Giuseppe Sabbatini e Fabio Armiliato, per citarne alcuni) provenienti da tutto il mondo: Francia, Ungheria, Romania, Messico, Russia, Siria, Stati Uniti, Ucraina, Corea, Giappone e Cina. Tanto più che il Concorso permetteva alle giovani voci finaliste di essere segnalate alle direzioni artistiche di enti lirici e teatri di tradizione, a cominciare dalla Stagione Lirica promossa annualmente dalla Provincia di Lecce presso il Teatro di Tradizione Politeama Greco, e attivando numerose e significative sinergie, in Italia e all’estero, con qualificate realtà produttive, come il Festival donizettiano di Bergamo e il Teatro di Debrecen in Ungheria.

Stasera lo spettacolo che decreterà la vittoria del 14° Concorso Internazionale per giovani cantanti lirici “Tito Schipa” si snoderà nell’esecuzione di arie tratte dal Rigoletto di Giuseppe Verdi e da Carmen di Bizet. Il soprano Giulia Della Peruta interpreterà Gilda e Giuseppe De Luca il Conte di Monterone. I soprani Giulia De Blasis e An Jung Min saranno Micaela, il soprano Alessia Thais Berardi interpreterà Frasquita sono i vincitori. Canteranno anche le finaliste Giulia Bolcato e Ilenja Longo. L’ “Intermezzo” di “Cavalleria Rusticana” di Mascagni sarà eseguito al pianoforte dal M° Otello Visconti che accompagnerà tutte le esecuzioni.

Ultima modifica: 30 giugno 2018 18:41