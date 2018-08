Cosa fare a Ferragosto nel Salento? Alcuni eventi da non perdere in provincia di Lecce

Ferragosto, si sa, passa tra bagni e pranzi luculliani. La sera, poi, tutti a caccia di eventi.

I Negrita scelgono Lecce per festeggiare il 15 agosto e sono in concerto in piazza Libertini per presentare il nuovo album Desert yacht club. Ed è tutto esaurito.

Stesso posto, stessa ora, ma parliamo di domani, 16 agosto 2018, per Gianna Nannini. Sempre in piazza Libertini la rocker italiana si esibirà con il suo “Fenomenale tour”.

A Trepuzzi, Eugenio Bennato è ospite di Bande a Sud con lo spettacolo “Da che Sud è Sud” (alle 22.00 in largo Margherita. L’ingresso in questo caso è libero).

Per il pubblico più giovane appuntamento con il rapper più apprezzato del momento: il suo ultimo album Rockstar è stato certificato triplo disco di platino. Oggi Sfera Ebbasta sarà il grande ospite al Sottosopra fest all’Arena del mare di Mancaversa, Gallipoli. Sfera proporrà anche i successi che hanno segnato l’inizio della sua carriera.

Poi c’è il nome di Betta Lemme, che con la sua Bambola multilingue ha conquistato le radio. Il suo concerto è domani alle 23.00 al Praja di Gallipoli.

A Santa Cesarea Terme si parte con il festival Pyrex Arena che, oggi e domani, dalle 20.00, ospiterà 15 dj di fama internazionale come il re dell’elettronica Paul Kalkbrenner, Martinez Brothers, Solomun, e ancora gli italiani Marco Carola e Joseph Capriati

Al Bluebay di Castro, il 16 agosto, ci sarà dj Luciano in consolle, accompagnato da Michel Cleis e Lino Pugliese, tra gli altri. Il 18 agosto, invece, Manuel Vallicella corteggiatore e tronista di Uomini e Donne sarà allo Stardust di Giurdignano.

E per la tradizione?

Sono stati giorni di concerti per il festival itinerante della Notte della taranta che culmineranno il 16 agosto a Galatina. Ieri è stata la volta della tappa leccese con il concerto affidato ad Enzo Petrachi, al figlio di Bruno con la Folkorchestra.

A Torrepaduli, frazione di Ruffano, vi aspetta stasera la festa di San Rocco con “La notte delle spade”, in largo San Rocco alle 22,30. Dalle 19 in piazzetta d’Aragona, il progetto “Piccola ronda” i più piccoli potranno avvicinarsi alla pizzica scherma, ovvero la danza dei coltelli.

Domani, il 16 agosto, a Galatina, in piazza Margherita alle 22,30, concerto del Canzoniere grecanico salentino, gruppo storico fondato nel 1975 da Rina Durante e oggi guidato da Mauro Durante.

Ultima modifica: 15 agosto 2018 20:39