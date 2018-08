Tra riti religiosi e festeggiamenti civili, Merine torna in festa in onore della Madonna. Il programma

La vigilia di Ferragosto e la giornata del 15 sono dense di significati. Non si tratta soltanto delle giornate in cui da tempi immemori ci si ferma dal lavoro e si gode di qualche giorno di ferie, ma in tanti paesi della provincia si celebra la Madonna tra atti di devozione e processioni.

Così, dopo la Sagra te lu ranu, le vie di Merine tornano a popolarsi in occasione della festa patronale in onore di Maria SS. Assunta, nei giorni 14 e 15 agosto.

Una tradizione che si ripete nel tempo e che vuole sottolineare il forte legame di fede e devozione verso Maria Vergine. “Matonna Bbeddhra”, è così che i merinesi appellano la Madonna, date le belle fattezze impresse nel volto del simulacro e l’armonia in tutte le sue forme e dimensioni.

Il programma religioso

E’ stato un vero e proprio cammino di preghiera iniziato domenica 5 agosto quello che oggi porta fedeli e devoti alla sera della vigilia.

Una salve pirotecnica a prima mattina ha aperto i festeggiamenti sul territorio di Merine. I tanti devoti che raggiungeranno la cittadina potranno ammirare l’altare dove è posta la statua della Beata Vergine Maria: un meraviglioso altare policromo dedicato a San Vito, recentemente restaurato.

Dopo l’Eucarestia, la processione della vigilia vedrà il sindaco di Lizzanello Fulvio Pedone, consegnare le chiavi di Merine alla Madonna. Il giorno della festa, il 15 agosto, ci sarà la Santa Messa alle 10.30 presieduta dall’Arcivescovo di Lecce, Mons. Michele Seccia.

Il programma civile

Alle ore 12:00 del 14 agosto, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose avverrà l’affidamento del paese a Maria e la sostituzione della bandiera sulla Torre Civica.

La piazza e le vie del paese saranno abbellite dalle tradizionali luminarie della ditta Santoro di Alessano, mentre sarà il Maestro direttore Concertatore Grazia Donateo a dirigere, nelle due serate di festa, il Gran Concerto Bandistico Città di Racale.

A chiudere i festeggiamenti, nella serata del 15 agosto, saranno il lancio dei palloni aerostatici, il gruppo Stella Band Serenade ed il grandioso spettacolo pirotecnico curato dalle ditte Castelluzzo Fabrizio e La Pirotecnica del Sud di Piero Coluccia Francesco.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook “Parrocchia Santa Maria delle Grazie Merine”.

Ultima modifica: 14 agosto 2018 9:34