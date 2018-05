Musica, concerti ed approfondimenti. Beatrice Rana all’Anteprima del Festival “Classiche Forme”

Si è conclusa l’Anteprima del Festival Classiche Forme, tre giornate di musica e approfondimenti con cui Beatrice Rana ha anticipato i temi della II edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera da lei diretto e in programma a Spongano (Le) dal 6 all’8 luglio. Il Festival, prodotto dall’Associazione Musicale Opera Prima, da quest’anno gode del patrocinio dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, guidato dall’assessore Loredana Capone, mentre, già dalla sua prima edizione, ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come riconoscimento dell’alto valore che l’iniziativa ha sia nella cultura musicale che nel territorio in cui viene realizzata nonché per la capacità di valorizzare giovani talenti.

Beatrice Rana nominata dal Presidente Sergio Mattarella, Cavaliere della Repubblica Italiana per “motu proprio”, per i particolari meriti artistici e professionali maturati in così giovane età, è ormai una delle pianiste più affermate nel firmamento della mucica classica mondiale per eleganza, puntualità, fermezza di tocco, respiro esteso nelle scelte delle partiture, approfondimento puntuale; il suo l’ultimo incisione Le Variazioni Goldberg BWV 988 di Johann Sebastian Bach, un banco di prova estremamente coraggioso, ha riscosso apprezzamenti unanimi ed entusiastici sia dalla critica specializzata che dagli appassionati di musica classica e non. La sua attività di concertista in tutto il mondo non le ha fatto dimenticare le sue radici e qui nel Salento Beatrice Rana ha voluto riproporre quel dialogo tra musicisti amici, dando vita ad un Festival che sdogana la musica classica dai luoghi usuali.

L’Anteprima

L’Antemprima del Festival si è svolta dal 24 al 26 maggio: tre giornate di musica, con concerti ed approfondimenti. A dare l’avvio il 24 nella Sala Botte del Palazzo Marchesale di Arnesano si è tenuto il concerto del Trio Santa Cecilia, formato dalla pianista Lucija Majstorovic, dal violinista Matteo Bovo e dalla violoncellista salentina Ludovica Rana che hanno eseguito il Trio per archi e Pianoforte Op. 70 No. 2 di L. van Beethoven e il Trio per archi e Pianoforte Op. 65 No. 3 di A. Dvořák. Il secondo appuntamento il 26 maggio ha visto protagonisti il Duo Sarti, duo non solo artistico ma anche nella vita, formato dal violinista Roberto Noferini e dalla pianista Chiara Cattani,con la Sonata n. 2 0p. 100 in La maggiore di J. Brahms, Preludio e Allegro di F. Kreysler, Chansons polonaise op. 12 n. 2 di H. Wieniawsky e la Suite populaire Espagnole di M. de Falla. La serate sono in collaborazione con le Associazioni Lilt e Avis, sezioni di Arnesano e con l’Associazione Apprendisti Cittadini di Arnesano.

Festival Classiche Forme

All’interno del Chiostro del Monastero degli Olivetani, Beatrice Rana ha presentato l’articolato programma del Festival Classiche Forme II edizione che si terrà dal 6 all’8 luglio. Alla presenza di Loredana Capone, Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, del prof. Domenico Fazio, Prorettore dell’Università del Salento, del prof. Giuseppe Spedicati, direttore del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, del prof. Gianluca Tagliamonte, Direttore del Dipartimento di Beni Culturali, della prof.ssa Daniela Castaldo, Presidente del Corso di Laurea del DAMS di Lecce, e del prof. Luca Bandirali, Docente al DAMS di Lecce e conduttore radiofonico, la pianista ha snocciolato le tematiche e gli appuntamenti del Festival, senza risparmiarsi nel ringraziare i suoi genitori e la sua famiglia per l’affetto e il sostegno che le hanno sempre regalato, garantendole la serenità su cui ha costruito la sua passione ed il suo straordinario talento.

Omaggio all’America

L’omaggio all’America e in particolare a Leonard Bernstein, nel centenario dalla nascita, con il mezzosoprano Gabriella Sborgi e Beatrice Rana al pianoforte, poi Brahms, con un intero concerto dedicato al compositore tedesco, Schubert, e il Forellen Trio di Marcello Panni. E quest’anno non solo musica, anche una lettura teatralizzata, con gli attori dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano, e la proiezione del film Virtuosity di Christopher Wilkinson. Infine, la Festa del Festival con i Giovani del Locomotive Jazz. Gli artisti protagonisti dell’edizione 2018, accanto a Beatrice Rana, saranno Enrico Fagone contrabbassista (Svizzera), Solenne Païdassi violinista (Francia), Aylen Pritchin violinista (Russia), Ludovica Rana violoncellista (Italia), Eivind Holtsmark Ringstad violista (Norvegia).

“ClassicheFORME vuole essere l’occasione per ascoltare i grandi nomi del panorama musicale internazionale e i talentuosi giovani che ne rappresentano l’avvenire – dice Beatrice Rana. Il Festival è un itinerario incantevole che unisce la bellezza della grande musica allo splendore e al fascino della storia di antiche e nobili residenze come quella del Palazzo Bacile di Castiglione a Spongano: l’unicità del nostro territorio ci stimola a fare sempre di più e meglio attraverso la musica, perché è incommensurabile il beneficio che essa reca agli uomini e duraturo è il benessere che rende al territorio. In genere molti sono i motivi che conducono all’idea di proporre un evento musicale. Il virtuoso territorio pugliese offre stimoli di varia natura per la realizzazione di quell’idea che si basa su due aspetti principali: uno è la considerazione del ruolo fondamentale che occupa la Musica nella vita interiore o ideale delle persone, l’altro è il riscontro materiale che essa genera in virtù del suo rilievo artistico – continua la venticinquenne Direttrice Artistica. Il Festival è solo alla sua seconda edizione ma, in questo breve periodo di tempo, è diventato punto di riferimento sul nostro territorio per tutti gli amanti della grande musica, di cui molti sono turisti provenienti da altre regioni italiane e nazioni estere”.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Musicale “Opera Prima” e, nella sua prima edizione ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, come riconoscimento dell’alto valore che l’iniziativa ha sia nella cultura musicale che nel territorio in cui viene realizzata nonché per la capacità di valorizzare giovani talenti. L’edizione 2018 si realizzerà anche grazie ai fondi della Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, nella persona di Loredana Capone, e al Borletti Buitoni Trust. Da quest’anno può vantare la collaborazione anche dell’Università del Salento e del Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Media partner di grande rilievo è RAIRadio3 che già nella scorsa edizione ha trasmesso le 3 serate del Festival in un’apposita rubrica dedicata ai più rappresentativi Festival Italiani. Altri partner sono FAZIOLI Pianoforti che fornirà lo strumento per l’occasione e il FAI – Sezione di Lecce. Molto importante è il contributo di alcuni Sostenitori e Amici del Festival che, grazie alla spiccata sensibilità e amore verso la Musica hanno donato un contributo per la sua realizzazione. Un particolare aspetto che connota ClassicheFORME come un polo di forte attrazione culturale e turistica è rappresentato dal fatto che i due maggiori Tour Operator nazionali del settore musicale, “Le note in Viaggio” di Roma e “Il Sipario Musicale” di Milano, hanno dedicato al Festival i loro viaggi di luglio intitolando rispettivamente “Beatrice Rana e il Salento” e “Il Festival di Beatrice Rana”.

Dettagli PROGRAMMA Classiche FORME 2018

Il concerto 6 luglio, alle ore 21, è interamente dedicato a Johannes Brahms: saranno proposti la monumentale Sonata per pianoforte e violoncello Op. 99 – dalla densa scrittura che rende l’impasto delle sonorità affine ad una tessitura orchestrale – e lo straordinario Quintetto Op. 34 in fa minore per pianoforte ed archi espressione massima delle tormentate passioni che albergavano, inquiete, nell’animo del compositore. Interpreti saranno, in prima parte le sorelle, Beatrice e Ludovica Rana e, in seconda parte gli altri artisti del Festival: la violinista francese Solenne Païdassi, il violinista russo Aylen Pritchin e il violista norvegese Eivind Holtsmark Ringstad. Il concerto sarà realizzato nell’Ipogeo Bacile di Castiglione.

La giornata del 7 luglio prevede in agenda due eventi: alle ore 19 ci sarà la proiezione del film Virtuosity, di Christopher Wilkinson sulla 14a edizione del Concorso Internazionale Pianistico Van Cliburn in collaborazione con The Cliburn Foundation e Università del Salento. Beatrice Rana eseguirà, alla fine della proiezione, un brano solistico.Alle ore 21 sarà celebrato un omaggio al grande Leonard Bernstein, nel centenario dalla nascita, con l’esecuzione di “I hate music!” e “La bonne cuisine” e altri brani di autori americani come Cage, Copland e Ives. Interpreti: il mezzosoprano Gabriella Sborgi e Beatrice Rana al pianoforte. La seconda parte, dedicata sempre all’America, proporrà invece il Quartetto No. 12 Op. 96 per archi “Americano” di A. Dvorak, straordinario capolavoro russo straripante di temi articolati in una struttura densa di timbri e di ritmi di grande suggestione. Interpreti il quartetto formato da Solenne Païdassi, Aylen Pritchin, Eivind Holtsmark Ringstad e Ludovica Rana. I due eventi saranno realizzati nell’Ipogeo Bacile di Castiglione.

L’8 luglio si articolerà in tre appuntamenti: il primo, alle ore 19, “Le ombre dell’acqua”, una lettura teatralizzata a cura degli attori Marco Fragnelli e Caterina Filograno dell’ Accademia dei Filodrammatici di Milano con la partecipazione solistica di Beatrice Rana, Ludovica Rana, Solenne Païdassi, Eivind Holtsmark Ringstad. Questo appuntamento si terrà nell’Ipogeo Bacile. Alle ore 21, nell’Atrio del Palazzo, all’aperto, sarà eseguito il Forellen Trio di Marcello Panni, Commissione di ClassicheFORME 2018, e di Franz Schubert il Quintetto per pianoforte e archi “Forellen” D 667 in la maggiore, uno dei lavori cameristici più esaltati e popolari del musicista austriaco.Interpreti Solenne Païdassi, Eivind Holtsmark Ringstad, Ludovica Rana, il contrabbassista Enrico Fagone e Beatrice Rana. Alle ore 22,30, sempre nell’Atrio, la Festa del Festival con i Giovani del Locomotive Jazz Festival di Raffaele Casarano.

Ultima modifica: 27 maggio 2018 11:50