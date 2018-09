Le muse amano il Salento: al via il Festival musicale di Alessano

Con l’elegante discrezione che connota la qualità senza clamore, prosegue il Festival Muse Salentine. Quest’anno alla nona edizione, il Festival è nato nel 2010 quando Charles Adriaenssen, industriale e produttore discografico belga, fondatore e presidente di OUTHERE MUSIC, sentì il desiderio e la necessità di valorizzare l’arte e la cultura del territorio attraverso l’organizzazione di eventi musicali e culturali di alto profilo.

Le scelte musicali e la selezione degli artisti sono coerenti con la linea di ricerca della casa discografica OUTHERE MUSIC, leader in Europa nella produzione di registrazioni di musica classica, sintesi di più etichette: ALPHA CLASSICS, RICERCAR, un’etichetta di riferimento per la musica antica; PHI, ARCANA, specializzato in musica italiana; AEON, orientato alla musica contemporanea e FUGA LIBERA, l’etichetta digitale del gruppo. Outhere Music ha recentemente arricchito il suo catalogo con la scozzese LINN RECORDS e HAT HUT RECORDS, specializzata in Jazz.

Insignito recentemente dal premio Euridice, conferitogli dal Conservatorio di Lecce, Charles Adriaenssen è convinto sostenitore della cultura come volano di sviluppo del territorio e in questa visione sinergica di sogno e concretezza imprenditoriale, quest’anno ha scelto di prolungare il Festival.

Il 30 luglio i primi quattro concerti, nella settimana dal 17 al 22 settembre gli appuntamenti musicali che si svolgeranno, come di consueto, negli ambienti di Palazzo Sangiovanni e Palazzo Ducale ad Alessano.

In queste giornate si percepisce il clima cordiale che ha sempre caratterizzato la frequentazione della musica da camera. ma, al netto della superficiale galanterie, agli appassionati si offre un programma altamente selezionato in cui, come sottolinea il direttore artistico Adriaenssen, si alternano artisti italiani ad artisti internazionali in un dialogo musicale sempre colto e raffinato.

Due le novità targate 2018: la presenza dell’artista belga AugustineDelloye, residente un mese in Salento per lavorare e introiettare le suggestioni di questa terra e l’organizzazione di concerti a Lecce anche nei mesi invernali.

Le date

Lepianiste NaïriBadal e AdélaïdePanaget, Duo Játékok, hanno inaugurato la rassegna il 17 settembre. Il 18 settembre, sono stati protagonisti il violoncellista Paolo Bonomini ed il clavicembalista Edoardo Torbianelli, primo premio al XX Concorso Internazionale J.S. Bach, Bonomi è uno dei violoncellisti italiani più apprezzati nel panorama internazionale, attualmente primo violoncello della Camerata Salzburg. Si è esibito in tre capricci per Violoncello Solo, di Joseph Clement Dall’Abaco, in cui le limpide corde hanno risuonato con un registro pieno e luminoso.

Torbianelli, insignito da tre “Diapason d’Or” e di un “Diapason d’Or de l’année 2017” è un filologo della musica, impegnato nella ricerca storica e viciniore al cembalo, a pianoforti e strumenti antichi. Da solo ha eseguito di Francesco Geminiani “La Pièces de clavecin” suonando mirabilmente un bellissimo clavicembalo dal suono limpido, arricchito da intarsi a foglia d’oro di estrema preziosità, realizzato a Vicchio nel Mugello da Tony Chinnery.

In duo Paolo Bonomi e EdordoTorbianelli hanno scelto un programma barocco con titoli di Alessandro Scarlatti, Francesco Geminiani, Antonio Caldara e Antonio Vivaldi. Bis a sorpresa con un indovinello attributivo: in realtà si è trattato di una composizione del maestro Torbianellià la manière de la musica barocca, aggiungerei di sentori veneziani.

Il 19 si continua con la proiezione di un film di FalkoRister. In sottofondo, la colonna sonora Sports et divertissements di Erik Satie, nell’interpretazione del celebre pianista russo AlexeiLubimov che esegue anche brani del 1940 di John Cage e danze del 16° secolo per clavicembalo di Pierre Attaignant e di un anonimo inglese.

Il 20, la giovane soprano napoletana Naomi Rivieccio, con l’ensemble Talenti Vulcanici, composto da Monika Toth al violino, Raffaele Nicoletti alla viola ed al violino, Karolina Szewczykowska al violoncello ed Elisa La Marca alla tiorba, guida il pubblico in un viaggio incantevole tra sirene, ninfe e muse, attraverso le arie di Francesco Mancini, Giuseppe Scarlatti, Alessandro Scarlatti e Giovanni Battista Pergolesi.

Il 21, i Quatuor Van Kuijk, (Nicolas Van Kuijk e SylvainFavre-Bulle, violinisti, Emmanuel François, violista, e François Robin, violoncellista) eseguono musiche di Beethoven, Webern e Schubert.

I concerti si concludono il 22 settembre con il clavicembalista francoamericano Justin Taylor ed il suo ensemble Le Consort, formato dai violinisti ThéotimeLanglois de Swarte e Sophie de Bardonnèche, e da Louise Pierrard, alla viola da gamba. In repertorio musiche di Dandrieu, Rameau, d’Anglebert, Scarlatti, Vivaldi, Corelli e Forqueray.

