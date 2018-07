L’Arte oltre la Vita. Giuseppe Corrado Art Gallery presenta il 1° Vernissage dell’artista

Oggi, domenica 8 luglio, dalle ore 18:30, presso la Casa Museo dell’Artista a Montesano Salentino, l’Associazione artistico-culturale dedicata al grande artista scomparso due anni fa, presenta il ” I° Vernissage Giuseppe Corrado Art Gallery “.

Compito essenziale di ogni galleria viva è l’esposizione di opere d’arte nelle molteplici forme. Comunicare il senso più profondo a visitatori e collezionisti e creare l’occasione di confronto e dialogo tra coloro che “fanno arte”, sono tra i principali obiettivi di un network che consente di consumare arte e trarre piacere.

Giuseppe Corrado Art Gallery

Il Primo Vernissage dedicato a Giuseppe Corrado sarà arricchito da interessanti dibattiti alla scoperta del pluristilismo dell’artista. Focus su una figura di spessore che non può restare gelosamente nascosta nella memoria di chi lo ama o di chi lo ha conosciuto, ma deve Vivere, Pulsare, Affascinare.

Questa sera, dalle 18.30 in poi, sarà possibile ammirare le opere di Giuseppe Corrado accompagnati da momenti musicali e degustazioni di eccellenti vini e ottime birre locali.

Associazione artistico culturale Giuseppe Corrado

L’associazione artistico culturale “Giuseppe Corrado” nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il nome dell’Artista, il suo operato e tutto ciò che lo circonda.

L’associazione offre il vantaggio di nuovi canali d’informazione per gli artisti oltre alla possibilità di partecipare ai progetti promossi dall’associazione, quali mostre collettive, corsi di formazione in laboratorio e stage.

Inoltre, l’associazione organizza e promuove la vita associativa attraverso le attività connesse (cene sociali, meeting, eventi culturali) anche per coloro che, pur non svolgendo l’attività artistica, ne sono interessati o intendono in qualche modo sentirsi parte della crescita di un progetto.

Helen Mirren

Sono di Helen Mirren le parole più intense sull’artista Giuseppe Corrado. Scrive l’attrice, premio Oscar: ”Chi guarda le sculture di Giuseppe Corrado trova una parte di sé, la più oscura e nascosta. In essa, il bene e il male coesistono, come l’amore e l’odio, come la verità e la menzogna, come la giustizia e la violenza. Per questo motivo le sue opere sono imprevedibili e provocano una forte scossa in colui che incontra se stesso in un volto che non pensava di avere e si spaventa, provando una sensazione unica. Possiamo scegliere se stare da una parte o dall’altra. L’arte di Giuseppe Corrado ci esorta, con le sue opere che fanno girare la testa, ad assumerci questa responsabilità tremenda e stimolante al tempo stesso. Guardare le sue sculture con questo impegno è anche un modo di provare ad esistere in un modo diverso”.

