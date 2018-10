La Musica come opportunità, Masterclass per i professionisti di domani 

La musica è un potente volano di sviluppo per il nostro territorio, sono stati tanti gli artisti di origine pugliese che, all’apice del loro successo, hanno contribuito a mettere la regione sotto la lente d’ingrandimento dei mass media e degli operatori turistici di tutta Italia.

La musica non è solo una grande opportunità di sviluppo territoriale ma è anche un campo in cui innovazione tecnologica ed alternarsi frenetico delle tendenze rendono necessaria la formazione di nuove figure professionali che sappiano creare prodotti musicali completi e commercialmente competitivi.

A questa esigenza risponde la Masterclass in Songwriting e Produzione Musicale, organizzata da Springo Creative Studio e da Matteo Tornesello, che si svolgerà nel mese di Dicembre presso il Laboratorio Urbano di Alezio AreaLab.



I Docenti e le anticipazioni sul programma

Francesco Musaccoè musicista, produttore artistico, arrangiatore, programmatore e fonico. Nel corso della sua trentennale esperienza ha prodotto svariati successi discografici, tra le sue produzioni più premiate “Vorrei avere il becco” di Poviae “Ti regalerò una rosa” di Cristicchi, brani primi classificati al Festival diSanremo, rispettivamente negli anni 2006 e 2007.

Ha collaborato anche con artisti del calibro di Alex Baroni, Luca Carboni, Mogol e gli Audio 2, Emma Marrone e Massimo Di Cataldo.

Ricordate il successo radiofonico de “I bambini fanno ooh” ? Ecco, anche quel tormentone era una sua produzione. Ha inoltre ricoperto il ruolo di fonico e di coach per i ragazzi dell’accademia televisiva più famosa d’Italia, quella delformat televisivo “Amici” di Maria De Filippi. Durante la Masterclass condurrà una sessione di arrangiamento pop attraverso l’utilizzo dei più moderni software di registrazione ed approfondirà con gli allievi i temi della produzione musicale.



Nicco Verrientiè autore e produttore ed ha prestato la sua arte a punti di riferimento del panorama musicale italiano scrivendo per Antonello Venditti, Giusy Ferreri, Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Emma, Chiara, Noemi, Annalisa Dearjack, Federica Carta, Valerio Scanu e per Collettivo Salentino.

I testi da lui redatti sono stati eseguiti sui palchi del Festival di Sanremo e del Festival di Castrocaro ed ha tenuto un corso di Songwriting presso l’Università Luiss di Roma. Ad oggi segue e sviluppa nuovi progetti musicalinel suolaboratorio creativo Albicokka Studio.

La Masterclass dell’autore Verrienti si concentrerà dunque sul songwriting, conferendo agli studenti le competenze base per comporre il testo di una canzone, dalla scelta della struttura metrica al codice linguistico da utilizzare.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato all’ascolto e all’analisi dei brani dei partecipanti.



Franco Simone è un cantautore, autore e conduttore televisivo italiano. Ha esordito nel 1972 vincendo il Festival di Castrocaro e da allora non si è mai più fermato. Gondola d’Oro di Venezia nel 1977 e nel 1978, sempre nel ’77 TV Sorrisi e Canzonigli ha conferito il Telegatto come “Rivelazione dell’anno”, Leone d’oro alla carriera nel 2003 e questi sono solo alcuni dei riconoscimenti collezionati dall’artista.

Nel 2015 ha scritto musica e testo del brano che è valso a Michele Cortese la vittoria della 56ª edizione del festival cileno di Viña del Mar e, nello stesso anno, ha partecipato come coach a The Voice Cile.

Abituato ai grandi palchi internazionali insegnerà agli allievi della Masterclass quale sia il giusto approccio psicologicoper affrontare la tensione dell’esibizione e presenterà una sezione di studio dedicata alla deontologia musicale.



Gli Organizzatori

La Masterclass è organizzata da Springo Creative Studio e da Matteo Tornesello. Springo Creative Studio, già vincitore del premio Rai Cinema Channel per il cortometraggio Kelime, collabora ormai da anni con le più consolidate realtà musicali del Salento ed è conosciuto dal pubblico per l’originalità che contraddistingue le sue produzioni artistiche.

Matteo Tornesello è il chitarrista del noto gruppo Toromeccanica, musicista per indole e per destino, collabora con molte scuole superiori della Provincia di Lecce per la realizzazione di progetti musicali.

La Masterclass in Songwriting e Produzione Musicale rappresenta una grande chance per gli addetti ai lavori che vogliano specializzarsi ma anche per i neofiti curiosi, per restare aggiornati seguite la Pagina Facebook di AreaLabda cui, nei prossimi giorni, sarà pubblicato l’evento ufficiale.

A cura di Armenia Cotardo

Ultima modifica: 14 ottobre 2018 19:27