“Donne, note, festival”, tre appuntamenti “rosa” a Corigliano D’Otranto

Tre serate incarnate da altrettante personalità femminili vanno in scena raccontando storie di donne forti, melodie liguri e musicalità folcloristiche. L’appuntamento è a Corigliano D’Otranto presso Art&LAb Lu Mbroia con l’evento “Donne, note, festival” giunto alla sua terza edizione.

Venerdì 6 luglio Serena Spedicato, attraverso “La voce di Genova”, ci piloterà nell’universo della musica d’autore attraverso i grandi classici da De Andrè, Lauzi, Fossati sino a Gino Paoli.

Sabato 7 luglio l’attrice Eurelia Cipollini ci esporrà la vita e le vicissitudini di Frida Kahlo, accompagnata dal percussionista Francesco Pellizzari e dalla chitarra e voce di Massimo Donno.

Domenica 8 luglio si esibirà autonomamente Rachele Andrioli, svelandoci la sua voce attraverso un viaggio tra musiche d’autore, folk e soavità universali.

La prima serata e il primo progetto è dedicato a Serena Spedicato, un’artista dalla personalità caleidoscopica, con un timbro genuino, ma allo stesso tempo ammaliante che spazia attraverso una molteplicità di percorsi musicali e con una predilezione verso lo stile jazz dal sapore cameristico.

Il progetto “Le voci di Genova” sorge dalla risolutezza di Serena a voler ripercorrere la vita dei cantautori genovesi dagli anni ’50 ad oggi. Riecheggi di intellettuali, prima che cantanti, le musiche di De Andrè, Conte, Fossati, Tenco, Paoli, Endrigo, ispirati da sempre alle filosofie esistenzialiste e ai cantautori francesi ad esse legati, saranno le personalità di spicco di questa serata.

A reinterpretare questi grandi successi sarà la stessa Serena accompagnata da Giuseppe Magagnino, pianoforte e arrangiamenti, ed Emanuele Coluccia ai fiati.

Per informazioni e prenotazioni: 3381200398/3383651843

Start cena ore 20,30, Start live ore 21,00

Contributo associativo: Ingresso 5 Euro per lo spettacolo, 10 Euro per il live e cena.

Prosecuzione di Via Marcello, Corigliano D’Otranto.

La seconda serata sarà dedicata allo scenario messicano e alla personalità tanto duttile quanto affascinante di Frida Kahlo, nello spettacolo Io ti cielo di e con Aurelia Cipollini. Musiche a cura di Massimo Donno (voce e chitarra), e Francesco Pellizzari (percussioni).

La voce Off di Diego Rivera è di Tomàs Acosta. Aurelia Cipollini è nata ad Ascoli Piceno il 26/02/1992. Si diploma alla “Scuola di Teatro di Bologna Alessandra Galante Garrone” nel 2014. Tra i suoi docenti: Vittorio Franceschi, Claudia Busi, Massimo Sceusa, Gabriele Tesauri, Marco Cavicchioli, Alessandra Frabetti, André Casaca, Giacomo Sacenti. Finiti gli studi, inizia a lavorare con diverse compagnie teatrali quali “Nahia”, “Teatro Dinamico”, “Chièdiscena” e con registi come Chiara Guidi, Romeo Castellucci, Pierpaolo Sepe. Nel territorio bolognese ha collaborato come attrice con il teatro Duse per il progetto “Duse Scuola”. Nel giugno 2016 è chiamata dall’Ambasciata Italiana in Arabia Saudita per presentare lo spettacolo “Matrimonio all’Italiana” in onore della festa della Repubblica Italiana. Trasversalmente coltiva la dote canora collaborando con diversi musicisti alla creazione di spettacoli musico teatrali. Nel 2016, assieme ad altri sei attori, fonda la compagnia ITERteatri che si aggiudica la finale al premio “Giovani realtà del teatro” di Udine con lo spettacolo “La soffitta di Odisseo” . Nel 2017 esordisce con lo spettacolo “Io ti cielo” dedicato alla travagliata vita di Frida Kahlo in veste di attrice e regista.

L’ultimo appuntamento sarà con Rachele Andrioli, personalità dallo stampo caldo e impareggiabile mista ad una forte e ferma presenza sul palco, si diletterà col canto, accogliendolo come sfida e occasione di riflessione su quanto raccolto sino ad ora, spaziando in un vasto “Canzoniere”, dal tradizionale al cantautorato, dalla musica dalle radici Salentine a quelle della musica francese al jazz. Agli esordi ha collaborato per anni con il noto gruppo “Officina Zoè”, uno tra i primi e più radicali nella riproposta della musica tradizionale salentina, partecipando con loro ai più importanti festival internazionali ed internazionali.

