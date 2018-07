Tramonti che sono albe di Umanità: torna Metoxè a San Mauro

Mentre su scala nazionale si registra un generale e crescente incattivimento contro i deboli e gli oppressi, a Sannicola, piccolo paese dell’entroterra salentino, un gruppo di donne ed uomini continua a promuovere quei valori di umanità e fratellanza che ogni società civile dovrebbe coltivare.

Il gruppo è l’Associazione culturale Metoxè e, da ormai sei anni, organizza un imperdibile appuntamento che vede protagonisti -da sempre- la musica ed i diritti umani, al cospetto di uno dei panorami più belli che la Provincia di Lecce si vanti di avere.

L’Evento

Il “Tramonto a San Mauro by Metoxè” è fissato per Martedì 7 Agosto alle ore 17:00, ai piedi della Chiesetta di San Mauro sulla omonima rupe affacciata sul mare (s.p. Sannicola – Lido Conchiglie). In apertura, dopo il saluto delle Autorità patrocinanti l’evento, si avrà l’opportunità di ascoltare la testimonianza del Dott.Pedro Felipe Camargo, rappresentante dell’Ufficio Regionale per il Sud Europa dell’UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Il tempo dell’imbrunire sarà poi scandito dalla voce dolce e sensuale di Antonella Ruggiero, accompagnata dalla fisarmonica di Renzo Ruggieri.

L’evento è patrocinato dalla Regione Puglia, dall’Università del Salento e dai Comuni di Sannicola, Gallipoli, Nardò e Galatone.

La dichiarazione di Mosco

“Ribadiremo la necessità di guardare all’orizzonte coltivando il sogno dell’abbattimento delle barriere culturali tra popoli e lo faremo nel nome di una solidarietà intesa non come “carità” ma come antidoto allo smembramento dell’umanità.” ha dichiarato Simona Mosco, Presidente di Metoxè.

a cura di Armenia Cotardo

Ultima modifica: 30 luglio 2018 12:27