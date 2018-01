Fino a 200mila euro per le giovani imprese. Opportunità e agevolazioni con “Resto al Sud”

“Resto al Sud” è una chance per scommettere sulla propria idea imprenditoriale e sulla propria terra, è infatti una misura che sostiene la nascita di nuove imprese avviate da giovani del Meridione. Il progetto, promosso dal Ministero per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno e gestito da Invitalia, interessa le aree di otto Regioni del Sud Italia ed ha una dotazione finanziaria di 1250 Milioni di Euro.

I potenziali beneficiari

La misura si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per poter presentare il proprio progetto è necessario non essere titolari di altre imprese attive, non essere parte di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non aver beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi tre anni. Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento i singoli giovani ma anche i gruppi che si siano costituiti o siano prossimi a costituirsi in società ed il massimo del finanziamento conseguibile è rispettivamente di 50mila e di 200mila Euro.

Attività finanziabili

Dal ventaglio delle idee finanziabili sono escluse solo le attività commerciali e l’esercizio delle libere professioni mentre sono buone le possibilità di ottenere il finanziamento per la produzione di beni e di servizi. Sono finanziabili interventi di manutenzone e di ristrutturazione di beni immobili, gli impianti, le attrezzature ed i macchinari ma anche le spese necessarie per avviare l’attività (materie prime, utenze e canoni di locazione e di leasing). L’agevolazione può investire l’acquisto di programmi informatici e di tecnologie per l’informazione e la telecomunicazione mentre non possono essere coperti dal finanziamento i costi del personale e le spese di progettazione e di consulenza.

Le agevolazioni

Le agevolazioni coprono il 100% delle spese preventivate e consistono in un contributo a fondo perduto pari al 35% del programma di spesa e in un finanziamento bancario per il restante 65%. L’aiuto sarà erogato in forma di prestito a tasso zero e dovrà essere rimborsato in otto anni.

Come si presenta la domanda

Dalle ore 12.00 di Lunedì 15 Gennaio 2018 gli aspiranti imprenditori possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni sul sito di Invitalia. Le domande saranno esaminate rispettando l’ordine cronologico di arrivo e saranno finanziate fino ad esaurimento fondi.



A cura di Armenia Cotardo

Ultima modifica: 21 gennaio 2018 20:47